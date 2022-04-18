Екатеринбург, 18 апреля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Сдавшему мандат депутату свердловского Заксобрания Ивану Зайченко уже нашли замену. Об этом пишут СМИ.

Zsso.ru Заксобрание Свердловской области

По данным «Накануне. Ru», его мандат перейдёт бизнесмену Владимиру Загайнову.

Как сообщало ИА REGNUM, Зайченко объявил о сложении с себя депутатских полномочий на прошедшей неделе. Он был избран в Заксобрание в сентябре от партии «Новые люди».