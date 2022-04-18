18 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили военную операцию Турции на территории Ирака и то, почему западные страны молчат по этому поводу.

Тимур Кондратьев, , 21:09 — REGNUM Информация, согласно которой министерство обороны Турции начало новую военную операцию в северной части Ирака против представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 18 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Интересно, а кто-нибудь введёт санкции против «государства-агрессора»? Или «это — другое, понимать надо»?» — задаётся вопросом Сергей К.

Многие пользователи не удержались от желания поиздеваться над теми, кто развернул оголтелую русофобскую пропаганду против Российской Федерации. Граждане отмечают, что Турция в очередной раз доказала, что правил в этом мире не существует, а лицемерные лидеры западных стран всего лишь ведут подлую пропагандистскую работу против России и русских.

«Ну всё, хана Турции! Санкции, заморозки активов, изгнание из Совета по правам человека ООН, дефолт, всемирное порицание, а Эрдогана, наверное, и вовсе в угол поставят. Или нет? Это что-то другое, да?» — написал Виктор Щ.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Теперь будем ждать, как весь мир ополчится против Турции из-за притеснения курдов. Как их спортсменов будут отстранять, санкции против них вводить, из ООН по правам человека будут изгонять!» — указывает Юра С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Турция, по сути, применила ровным счётом те же меры, на какие пришлось пойти Российской Федерации для борьбы с неонацистами на Украине.

«Странно. Почему я не слышу истошный вой. И по какой такой причине «весь цивилизованный мир» не вводит санкции против агрессора?» — интересуется Владимир К.

Часть людей полагает, что Турция пользуется свои членством в НАТО по полной, вторгаясь в чужие страны, не имея на то даже санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

«Сколько ввели санкций против Турции? Сколько стран закрыли воздушное пространство для Анкары? Нисколько? Вот такие вот двойные стандарты, которые были всегда и будут, к сожалению. Турция — страна НАТО, а им можно всё, как можно заметить. И так было всегда. Одни США положили сотни тысяч мирных жителей, но ни слова о геноциде и о чем-то подобном сказано не было», — подметила Каролина С.

Ряд пользователей указывает на то, что на Западе даже военную операцию Турцию могут начать преподносить в качестве очередного «доказательства» российской агрессии.

«Мне кажется, что в западной прессе будут преподносить информацию об этом несколько иначе. Например: в результате действий России начались международные конфликты по всему земному шару и на соседних планетах. Десептиконы и криптонцы курят в сторонке!» — шутит пользователь под псевдонимом Starik Hottabich.

Нашлись и те, кто отмечают, что нельзя российским властям заискивать перед Западом, думать надо только об интересах российского народа.

«Это в очередной раз доказывает, что никого российским властям слушать было не надо, а стоило сразу действовать согласно нашим национальным интересам. Россию в любом случае назначили бы изгоем. Даже если бы Украина напала на нас. Даже если бы Киев применил против Москвы ядерное оружие. Всё равно бы ненавидели русских. Поэтому думать надо своей головой и заботиться о себе самим», — написала Валентина А.

Напомним, 17 апреля турецкое агентство Anadolu опубликовало материал, согласно которому министерство обороны Турции начало новую военную операцию в северной части Ирака против представителей Рабочей партии Курдистана (РПК).