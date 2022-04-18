18 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 21:08 — REGNUM Пресс-служба Белого дома опубликовала декларацию о доходах президента США Джо Байдена и его супруги. Из документа следует, что Байден и первая леди, работающая преподавателем в университете, заработали за 2021 год $610 тыс., подоходного налога уплатили более $150 тыс. Эффективная ставка прогрессивной шкалы федерального подоходного налога для них составила 24,6%. Сам президент США заработал $378,3 тыс.

Мариус ван Роймерсвале. Сборщики налогов. 1540-е

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Его эффективная налоговая ставка меньше, чем у большинства американцев среднего класса. Да, он платит больше, но я должен быть очень честен: мой доход не составляет $650 000, но я плачу гораздо большую долю от того, что я заработал, чем они. Я также должен спросить, как он может позволить себе такой образ жизни при таком доходе? Очевидно, что он прикарманивает больше денег», — пишет MerIin.

«Я готов поспорить, что это только его «заявленный» доход», — подозревает c’monman327.

«Я владею небольшим бизнесом и зарабатываю на 25% больше, чем Байден, но также плачу на 28% больше федеральных и государственных налогов. У меня, конечно, нет 4 особняков стоимостью в 10 миллионов, у меня есть скромный дом и небольшой коттедж на озере, любопытно, как карьерный политик принципиально живет в 50 раз богаче, чем я, хотя зарабатывает меньше», — отмечает TDactyl99.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Но у вас все еще есть душа, так что у вас все гораздо лучше, чем у них», — отвечает DeathXIII.

«Справедливая доля — термин, используемый для того, чтобы обмануть людей и заставить их поверить, что такая вещь действительно существует в области политики и правительства», — комментирует Covid70.

«Политики подгоняют свои налоговые декларации для общественности, они получили гораздо больше денег, чем заявили, и имеют миллионы, спрятанные на офшорных счетах. Они знают, как поймать людей, которые уходят от налогов, потому что они это придумали», — уверен usatravler449.

«Офшорные счета ничем не отличаются от оншорных. Демократы просто любят, чтобы это звучало коварно. Важно то, как вы заработали деньги, которые попали на счет», — подчеркивает matty.

«Нельзя купить, содержать и владеть несколькими особняками на берегу океана всего на 610 тысяч в год. Так не бывает», — напоминает vladimirtrump.

«Правильно. Одни только налоги съедят вас живьем за эти объекты», — соглашается mixoplix.

«Мне нравится, как они публикуют свой скорректированный валовой доход. Для тех, кто не знает, это ваш доход ПОСЛЕ всех ваших вычетов, которые включают все налоговые расходы. Если вы хотите увидеть, сколько налогов они платят, опубликуйте их фактический валовой доход, а затем их скорректированный валовой доход. Проще говоря, эти цифры — огромная жирная ложь, и они, вероятно, заработали около 5 миллионов с лишним до налоговых вычетов», — объясняет tiredofpoliticians203.

«Не говоря уже о том, что было сделано и хранилось в офшорах благодаря всем теневым и коррумпированным деловым операциям Байденов. Их сын-мешочник заработал десятки миллионов», — отвечает sherlockhomeless169.

«Нас не интересует, каким был их заявленный доход в прошлом году… нас особенно волнует, каким был их НЕЗАЯВЛЕННЫЙ доход!» — восклицает VonStroheim.

Как сообщало ИА REGNUM, в свою очередь вице-президент США Камала Харрис и её супруг Дуглас Эмхофф заработали за 2021 год $1,65 млн. Они заплатили $523,4 тыс. налогов, что больше, чем заработал Байден в должности главы государства за год. Ставка для семьи Харрис была 31,6%. Вице-президент США также заплатила $120 тыс. подоходного налога в Калифорнии.

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