Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Американская актриса Лесли Грейс, получившая главную роль в будущем кинокомиксе «Бэтгерл», рассказала об участии Джейкоба Скипио в нём. Об этом 18 апреля пишет портал KinoNews. ru.

Лесли Грейс Скриншот из клипа Bachatica

По словам актрисы, Скипио исполнит роль антагониста Энтони Бресси, последний раз появлявшегося на страницах комиксов в 2003 году. Примечательно, что ранее в сети ходили слухи о том, что актёр сыграет Робина или Найтвинга.

Напомним, что выход «Бэтгерл» намечен на 2022 год. Показ проекта будет осуществляться эксклюзивно на платформе HBO Max.

Читайте ранее в этом сюжете: Третья часть «Фантастических тварей» стартовала в прокате хуже остальных