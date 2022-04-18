Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. В Петербурге решением суда помещён под стражу мужчина, который намалевал нацистскую символику на постаменте памятника мыслителю Николаю Чернышевскому, а также на остановке общественного транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

По данным следствия, надпись, содержащая нацистскую символику, была нанесена на тыльную сторону гранитного постамента памятника Чернышевскому на одноименной площади 23 марта по мотивам политической ненависти, нанеся ущерб Государственному музею городской скульптуры.

На следующий день было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»), а 15 апреля был задержан подозреваемый — Никита Чирков. Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу по 22 мая 2022 года.

«Чирков и защитник возражали, указав, что подозреваемый вину признал, раскаялся в содеянном, желает возместить причиненный преступлением ущерб», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Кроме того, как выяснилось, тогда же, 23 марта, находясь на остановке общественного транспорта «Парк Победы» у дома 188 по Московскому проспекту, Чирков также нарисовал изображение свастики. По этому делу суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.