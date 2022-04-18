Москва, 18 апреля 2022, 20:45 — REGNUM Российская авиация в ходе специальной военной операции на Украине нанесла удары по 84-м объектам ВСУ, сообщил 18 апреля журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
В городе Днепропетровске уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У». Возле районе населённого пункта Зелёное Поле ВС РФ уничтожили командный пункт батальона территориальной обороны.
Кроме того, в районе населённого пункта Червоная Поляна уничтожению подверглись два склада боеприпасов ВСУ и хранилище топлива.
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