Лондон, , 20:33 — REGNUM В Сети появился первый тизер спецвыпуска британского сериала «Доктор Кто». Об этом 18 апреля пишет портал Film. ru.

Герои сериала Цитата из т/с «Доктор кто». 2005. Великобритания

В настоящее время какие-либо детали касательно будущего проекта отсутствуют, однако известно, что главную роль в нём вновь исполнит Джоди Уиттакер. Премьера спецвыпуска запланирована на 23 ноября 2022 года.

Напомним, что оригинальный сериал «Доктор Кто» был впервые показан в 1963 году. Производством проекта занимается компания BBC.

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