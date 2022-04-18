Лондон, 18 апреля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В Сети появился первый тизер спецвыпуска британского сериала «Доктор Кто». Об этом 18 апреля пишет портал Film. ru.

Цитата из т/с «Доктор кто». 2005. Великобритания Герои сериала

В настоящее время какие-либо детали касательно будущего проекта отсутствуют, однако известно, что главную роль в нём вновь исполнит Джоди Уиттакер. Премьера спецвыпуска запланирована на 23 ноября 2022 года.

Напомним, что оригинальный сериал «Доктор Кто» был впервые показан в 1963 году. Производством проекта занимается компания BBC.