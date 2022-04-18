Москва, 18 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Два пункта управления и ещё 14 объектов ВСУ уничтожено в течение дня 18 апреля в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

Игорь Конашенков «В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины».

Он уточнил, что уничтожению подверглись в том числе два опорных пункта подразделений ВСУ, места сосредоточения личного состава украинской армии и её военной техники в районах населённых пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман.