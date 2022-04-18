За день ВС РФ уничтожили 16 военных объектов Украины
Москва, 18 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Два пункта управления и ещё 14 объектов ВСУ уничтожено в течение дня 18 апреля в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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Солдаты ВСУ
«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины».
Он уточнил, что уничтожению подверглись в том числе два опорных пункта подразделений ВСУ, места сосредоточения личного состава украинской армии и её военной техники в районах населённых пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман.