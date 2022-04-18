Москва, , 20:29 — REGNUM Российская группа «Френдзона» приняла решение о прекращении своей деятельности. Об этом 18 апреля сообщило издание The Flow.

«Френдзона» Кадр с концертного выступления

«С прискорбием вынуждены сообщить, что группа Френдзона завершает свою творческую деятельность. Спасибо, что были с нами. Это был прекрасный путь. Не забывайте, что мы вас любим, но только как друзей», — заявили участники коллектива. Также незадолго до этого группа опубликовала последнюю композицию под названием «Кусай».

Напомним, что «Френдзона» была основана в 2018 году. Центральной участницей группы являлась певица Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк).

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