Москва, 18 апреля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Крупный склад ВСУ с иностранным оружием уничтожен 18 апреля в ходе специальной военной операции ВС России на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Ответный удар по боевикам

Очередной удар по инфраструктуре украинской армии российские ВКС нанесли утром 18 апреля в районе города Львова. Высокоточными ракетами был поражён 124-й объединённый центр обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ.

Игорь Конашенков «Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран».

Представитель Минобороны добавил, что ВКС РФ также разгромили крупный склад боеприпасов в районе населённого пункта Васильков.