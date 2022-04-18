Нарьян-Мар, , 20:06 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный поручил снизить оптовую стоимость килограмма огурцов местного тепличного комбината с 280 до 230 рублей, сообщает окружная администрация.

Огурцы

«Если мы снижаем стоимость опта до 230 рублей, справедливо, что в рознице цена тоже снизится. Возьмите этот вопрос на контроль , — сказал губернатор. — Мы снижаем оптовую цену с 280 до 230 рублей. В рознице цена должна снизиться как минимум на эту сумму. Жители заслуживают того, чтобы на их столах были наши местные огурцы – это качественный продукт, но цена должна быть доступной».

Как сообщало ИА REGNUM, в России пока по итогам 2022 года себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15-20%.