Бишкек, , 20:06 — REGNUM Национальный статистический комитет отреагировал на появившуюся в киргизских СМИ публикацию о том, что в январе–феврале 2022 года Киргизия продавала в Турцию золото в 6,2 раза дешевле рыночной цены.

Золото James St. John

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В ведомстве утверждают, что эти сведения не соответствуют действительности, и называют такое сравнение некорректным, ссылаясь на то, что «это разные товары согласно товарной номенклатуре».

«В Турцию было экспортировано «прочее золото в прочей необработанной форме», а за соответствующий период прошлого года Киргизия экспортировала в другие страны «золото в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава», — уверяют в нацстаткоме.

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