Бухарест, , 20:02 — REGNUM За минувшие сутки в Румынии официально зарегистрировано 582 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что на 35% меньше, чем в предыдущие дни. Об этом 18 апреля пишет бухарестская газета Jurnalul.

Тестирование наблюдателей Ямала на коронавирус Пресс-служба горадминистрации Салехарда

По словам медиков, резкое снижение соответствующей заболеваемости стало возможным благодаря эффективным противоэпидемическим методам, проводимым в стране.

Согласно официальной информации, только за последние трое суток в Румынии необходимые прививки получили более 10 тыс. человек. При этом сообщается, что от последствий заболевания за последние 24 часа погибли шестеро местных жителей.

По состоянию на 18 апреля, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,88 млн. Из них умерло 65 337 пациентов.