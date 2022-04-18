Нижний Новгород, , 20:00 — REGNUM Главного бухгалтера Курмышской средней школы обвиняют в хищении крупной суммы денег из бюджета образовательной организации. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Хищение бюджетных средств Prokuror-kaluga.ru

По версии следствия, в период с января 2017 года по июнь 2020 года она присвоила и потратила на личные нужды более 920 тысяч рублей, принадлежавших школе.

После проведенной проверки против сотрудницы общеобразовательного учреждения возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и крупный штраф.