Нижний Новгород, , 19:59 — REGNUM Несмотря на то, что годовая инфляция в Нижегородской области в марте текущего года выросла до 16,2%, данный показатель всё же оказался ниже, чем в среднем по России. Об этом говорится в материалах Центробанка России.

Рост инфляции geralt

Финансовый регулятор отмечает, что по итогам февраля 2022 года показатель годовой инфляция в регионе составлял 9,17%.

Причинами резкого роста годовой инфляции в Нижегородской области аналитики ЦБ РФ считают ажиотажный спрос на ряд товаров, снижение курса рубля, нарушение логистических и производственных цепочек в условиях антироссийских санкций и увеличение издержек производителей и поставщиков товаров.

За последний год цены на продовольственные и непродовольственные товары в Нижегородской области выросли на 19%, а на услуги — на 7,9%.

При этом наиболее активно дорожали сахар — на 82%, картофель и овощи — на 40,6% и макаронные изделия — на 34%.

Также зафиксирован значительный рост цен на электротовары — на 40,9%, на автомобили — на 36%, на моющие средства — на 28,6% и на строительные материалы — на 28%.