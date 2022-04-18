Сыктывкар, 18 апреля, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Коми похоронили погибшего при проведении спецоперации на Украине Александра Стукова. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

bnk. ru Похороны погибшего на Украине бойца

«Старшина первой статьи Стуков Александр Васильевич героически погиб, защищая нас с вами, выполняя свой воинский долг. Александр родился и вырос в посёлке Пожема Яг. Там учился занимался спортом, показывал хорошие результаты в гимнастике и лёгкой атлетике. С 2016 года служил по контракту в одной из частей Мурманской области», — сообщил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России назвали реальные потери украинской армии.