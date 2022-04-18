Вашингтон, 18 апреля, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Белый дом проведет в мае второй глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, чтобы привлечь пожертвования на вакцины для скорейшего прекращения острой фазы пандемии, сообщает 18 апреля The New York Times.

(сс) Baltimore County Government Вакцинация от COVID-19 в США

Онлайн-встреча запланирована на 12 мая и пройдет в условиях, когда усилия Белого дома по субсидированию вакцинации в мире зашли в тупик, так как законодатели отказались выделять $5 млрд на глобальное финансирование борьбы с пандемией.

Напомним, что в 2021 году администрация президента США Джо Байдена уже проводила международный саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией.