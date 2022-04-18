Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Площадку для переговоров предлагает ООН России и Украине, сообщил 18 апреля заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

edgarwinkler ООН

По словам представителя ООН, он предложил Москве и Киеву провести встречу под эгидой международной организации «в виртуальном или в личном формате».

Имеются в виде переговоры по обсуждению гуманитарных вопросов, отметил Гриффитс. Особенно «военной составляющей» этих вопросов, а также, если возможно, перемирия, его «мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов».