Москва, , 19:43 — REGNUM Информацию о том, что депутата Госдумы Игоря Кастюкевича («Единая Россия») назначили главой Херсона, начали активно распространять в украинских СМИ и телеграмм каналах в понедельник, 18 апреля. В настоящее время парламентарий работает в населенных пунктах Херсонской области с гуманитарной миссией «Мы Вместе» и «Единая Россия». Игорь Кастюкевич назвал данные сообщения «ложью», отметив также, что атаке подвергся и его телеграмм канал.

«Украинская пропаганда основана на лжи. Ложь стала их сутью, которую они транслируют всему миру. В очередной раз убедился на себе. Никаким главой Херсона меня никто не назначал. Я депутат Госдумы от Воронежской области, партии «Единая Россия». Наша гуманитарная миссия носит не политический, а общественный характер, — отметил Игорь Кастюкевич, добавив, что продолжит помогать жителям вместе с группой добровольцев #МыВместе.

«Это взаимовыручка и добро, с которым мы идем ко всем, кто в нас нуждается. Не потому что кто-то попросил, поставил задачу или заставил, а потому что так нам велит сердце и по другому мы не умеем. У нас в России сильное гражданское общество. Я знаю одно — если дедушке после инфаркта нужен препарат или пацану инвалидная коляска, или мамочке для ее ребенка питание с низким содержанием белка, мы с парнями включимся и поможем. А нам помогут выполнить эти просьбы о помощи российские военные и Росгвардия», — резюмировал Кастюкевич.

В понедельник вместе с группой добровольцев при поддержке российских военных и Росгвардии в Херсоне Игорь Кастюкевич доставил продовольственные наборы жителям, а также передал инвалидную коляску для мальчика, по просьбе его матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гуманитарная миссия #МыВместе и «Единой России» работает в территориях херсонской области с конца марта. За это время было роздано более 60 тонн продуктов, а также лекарства, детское питание и памперсы. Добровольцы участвовали в эвакуации 400 жителей, включая тяжело больных детей и взрослых, которым требовалась срочная медицинская помощь.