Москва, 18 апреля 2022, 19:43 — REGNUM Информацию о том, что депутата Госдумы Игоря Кастюкевича («Единая Россия») назначили главой Херсона, начали активно распространять в украинских СМИ и телеграмм каналах в понедельник, 18 апреля. В настоящее время парламентарий работает в населенных пунктах Херсонской области с гуманитарной миссией «Мы Вместе» и «Единая Россия». Игорь Кастюкевич назвал данные сообщения «ложью», отметив также, что атаке подвергся и его телеграмм канал.
В понедельник вместе с группой добровольцев при поддержке российских военных и Росгвардии в Херсоне Игорь Кастюкевич доставил продовольственные наборы жителям, а также передал инвалидную коляску для мальчика, по просьбе его матери.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, гуманитарная миссия #МыВместе и «Единой России» работает в территориях херсонской области с конца марта. За это время было роздано более 60 тонн продуктов, а также лекарства, детское питание и памперсы. Добровольцы участвовали в эвакуации 400 жителей, включая тяжело больных детей и взрослых, которым требовалась срочная медицинская помощь.