Сыктывкар, , 19:42 — REGNUM Депутаты Госсовета Коми отчитались о доходах за 2021 год. Самым богатым парламентарием стал Руслан Магомедов.

Чиновник

Согласно декларации Магомедова, его годовой заработок составил более 514 млн рублей. В его собственности находятся четыре земельных участка, квартира площадью 75,3 кв метра, гараж, множество зданий и нежилых помещений.

Кроме того, он владеет локомотивным депо, электроцехом и водонапорной башней и другим имуществом.

Супруга Руслана Магомедова заработала в прошлом году чуть больше 73 тысяч рублей.

Отметим, что в 2020 году заработок Магомедова был скромнее — 350 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, доход депутата Госдумы от Коми Олега Михайлова за год составил 4,7 млн рублей.