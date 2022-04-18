Челябинск, 18 апреля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В Челябинской области оперативники собственной безопасности регионального главка МВД проводят служебную проверку по факту совершения противоправного деяния инспектором полка дорожно-патрульной службы ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба главка.

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По предварительным данным, страж порядка похитил у местной жительницы автомобиль «Ниссан» и деньги. Сейчас он отстранён от исполнения служебных обязанностей. Если его вину подтвердит суд, то он будет уволен по отрицательным основаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи считают, что инспектор ГИБДД похитил имущество, заявив перед этим о готовности купить автомобиль. Стоимость похищенного составила 900 тыс. рублей.