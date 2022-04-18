София, , 19:41 — REGNUM Цены на электроэнергию для промышленных предприятий в Болгарии с 19 апреля вырастут на 75%. Об этом 18 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Электроэнергетика AKuptsova

Согласно официальной информации, причиной указанного подорожания стал резкий скачок стоимости соответствующих носителей на Болгарской независимой энергетической бирже (БНЭБ).

За несколько минут до закрытия торгов за мегаватт-час электричества давали 479,5 левов ($265). При этом накануне подобный объем стоил 274 лева ($152).

Болгарские экономисты не дают прогнозов относительно дальнейшего ценообразования в отрасли.

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