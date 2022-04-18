София, 18 апреля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Цены на электроэнергию для промышленных предприятий в Болгарии с 19 апреля вырастут на 75%. Об этом 18 апреля сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, причиной указанного подорожания стал резкий скачок стоимости соответствующих носителей на Болгарской независимой энергетической бирже (БНЭБ).

За несколько минут до закрытия торгов за мегаватт-час электричества давали 479,5 левов ($265). При этом накануне подобный объем стоил 274 лева ($152).

Болгарские экономисты не дают прогнозов относительно дальнейшего ценообразования в отрасли.