Москва, , 19:36 — REGNUM Политолог Антон Хащенко прокомментировал для ИА REGNUM выступление депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгара Найока, в котором он требует независимого расследованию событий в украинском городе Буча и деятельности западных интернет-компаний, создающих искаженную картину происходящего на Украине.

Информационная война ИА REGNUM

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«То, что сегодня иностранные цифровые гиганты являются оружием в информационных войнах, ни для кого не секрет. В данном случае это информационная война против России, против ее народа. И заявление Эдгара Найока говорит о том, что и на западе это прекрасно понимают. И эту проблему можно рассматривать в двух плоскостях. Первая плоскость — это то, что касается действий этих цифровых гигантов на западе. Конечно, сами мы не можем повлиять на это. Да и вообще, коль скоро это наднациональные компании, подобные вопросы могут решаться только через международное сотрудничество, но мы понимаем, что в нынешней ситуации, те страны, которые могли бы на нее повлиять, являются для нас недружественными. Но есть и вторая плоскость это то, что касается работы этих цифровых гигантов, и, в первую очередь, Google и YouTube внутри России. Мы видим не просто какую-то мелочевку, мы видим, что за последний период порядка 60 цезурных актов в отношении государственных российских СМИ, их контента, мы видим, что начинают «выпиливать» аккаунты региональных ГТРК, то есть нас лишают голоса даже внутри России, лишают голоса для донесения официальной государственной информации внутри страны», — считает Антон Хащенко.

«С другой стороны, мы видим, сколько фейков плодится и распространяется в частности, в отношении происходящего на Украине. И, наконец мы видим, и это в большей степени касается Meta* и Facebook*, как формируется и подогревается ненависть к России и к русскоязычным людям. И в этой связи наше государство постоянно старается «не притрагиваться к рубильнику», и ведет себя гораздо демократичнее, чем наши враги — а теперь это можно говорить открыто, это правда. Пока мы используем все доступные меры информационного принуждения, экономического характера - сейчас я говорю о штрафных санкциях, например», — подчеркнул эксперт.

«Но я очень боюсь, что у государства не останется никаких других аргументов, и как бы не пришлось прибегнуть к более жестким мерам, и поступить с Google и YouTube так же, как с Meta* - я имею в виду в части блокировок. Мы до последнего пытаемся убедить их вести себя более-менее прилично, это видно по действиям Роскомнадзора, по политическим заявлениям. Но, судя по всему, там не собираются одумываться, и я думаю, что YouTube постигнет судьба Facebook*.

(*организации, деятельность которых запрещена в РФ)