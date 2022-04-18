Ярославль, , 19:35 — REGNUM В кадровом проекте «Ярославский резерв» зарегистрировались более 12 тысяч. Об этом сообщили в правительстве области.

Михаил Евраев Yarregion.ru

18 апреля в Ярославле состоялось заседание наблюдательного совета проекта, оно было посвящено промежуточным итогам регистрации. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев отметил значительный интерес к проекту.

«Могу сказать, что это уже состоявшийся проект, потому что его результаты существенно превзошли наши ожидания. На сегодня подано более 12 тысяч заявок на участие, а у нас еще 10 дней впереди. По тому интересу, который вызывает конкурс у людей, мы на первом месте среди регионов страны, реализовавших подобные проекты. Это говорит о том, что в области есть возможности для самореализации, и поэтому люди хотят работать здесь, предлагают свои кандидатуры, и это здорово. У нас большое количество вакансий, мы всех ждем, у нас разные направления работы и надеемся, что все достойные кандидаты найдут свое применение», — сказал Михаил Евраев.

Заявки поступают и из других областей. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета, ректор ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русаков:

«Из общего числа зарегистрированных — 36,7% — из Ярославской области. В числе лидеров по числу заявившихся - Москва и Санкт-Петербург. Это говорит о привлекательности региона для реализации профессионального и личностного роста. Надеемся, что в ближайшие две недели несколько исправится ситуация, мы к этому прилагаем все силы. Рассчитываем, что участники из нашего региона будут наиболее успешными в решении и кейсов и прохождении тестирования», — сказал Русаков.

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Артём Сёмин подробно рассказал о финальном этапе.

«Часть заданий носит более серьезный содержательный характер: например, участникам нужно будет сформировать стратегию развития крупного бизнеса или сформировать программу развития региона. Другая часть заданий носит более игровой характер и нацелена на выявление особенностей коммуникации и взаимодействия», — сказал Артём Сёмин.

Проект «Ярославский резерв» реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев. Его инициатором выступил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Конкурс реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Подать заявку на участие можно на сайте ярославскийрезерв. рф. До 28 апреля участники должны создать личные кабинеты на сайте проекта, до 5 мая – пройти онлайн-анкетирование, до 12 мая – подготовить эссе.