Жителей Архангельска в День Победы ждет салют
Архангельск, 18 апреля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В Архангельске День Победы отметят торжественно и масштабно, сообщает городская администрация.
Дарья Драй ИА REGNUM
День Победы
«Идет подготовка к народной акции Бессмертный полк: каждый, кто чтит память своих предков, сможет принять в ней участие. Особое внимание мы уделим ветеранам, организуем концерты во дворах и пригласим на парад. Будут работать полевые кухни, творческие площадки, состоится концерт арт-проекта «ТенорА ХХI века» и праздничный салют», — сообщил мэр города Дмитрий Морев.
Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот раскрыл подробности парадов в Мурманске и Североморске.