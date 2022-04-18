Архангельск, 18 апреля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В Архангельске День Победы отметят торжественно и масштабно, сообщает городская администрация.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

«Идет подготовка к народной акции Бессмертный полк: каждый, кто чтит память своих предков, сможет принять в ней участие. Особое внимание мы уделим ветеранам, организуем концерты во дворах и пригласим на парад. Будут работать полевые кухни, творческие площадки, состоится концерт арт-проекта «ТенорА ХХI века» и праздничный салют», — сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот раскрыл подробности парадов в Мурманске и Североморске.