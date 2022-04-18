Нижний Новгород, 18 апреля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Нижегородская епархия Русской православной церкви отправила в Донецкую Народную Республику ещё одну партию гуманитарной помощи — более 25 тонн продовольствия, медикаментов, стройматериалов и предметов первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Собор Александра Невского в Нижнем Новгороде

Отмечается, что гуманитарный груз приобрели на пожертвования неравнодушных нижегородцев, общая сумма которых составила около 4,5 млн рублей. Также один из местных меценатов передал для жителей ДНР обрезные доски для восстановления поврежденных строений.

В Донбасс отправили 2,1 тонны консервов, 3,5 тонны круп, 848 кг макарон, 936 литров подсолнечного масла, 333 кг муки, 636 литров сока, 1 550 кг сахара, чая, сладостей и средств личной гигиены.