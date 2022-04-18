Казань, , 20:36 — REGNUM Виновным в использовании рабского труда признан бывший сотрудник полиции в Татарии. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Тюрьма ru.torange.biz

В 2019 году оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Нурлатскому району приехал к 47-летнему знакомому, который злоупотреблял алкогольными напитками и проживал один. Под предлогом необходимости явиться в отдел полиции, он привез мужчину в дом своего отца, в Аксубаевский район. На протяжении нескольких недель экс-полицейский вместе с отцом бесплатно использовал его труд, систематически избивая потерпевшего. Зная о зарегистрированном сообщении о безвестном исчезновении мужчины, злоумышленник составил объяснение от его имени с указанием недостоверных данных о его местонахождении, и заставил подписать документ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии иностранцы с 2018 по 2021 годы среди просящих милостыню лиц совершали вербовку, перевозку, передачу и укрывательство людей с ограниченными физическими возможностями.

Читайте также: В Татарии троих иностранцев обвиняют в торговле людьми