Сибиу, Румыния, , 19:29 — REGNUM В Румынии двое детей получили ранения различной степени тяжести в ходе нападения бурого медведя. Об этом 18 апреля сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Алексей Степанов – Медведица с медвежатами

Согласно официальной информации, инцидент произошел в уезде Сибиу (Трансильвания). По предварительным данным, группа детей играла в районе лесного массива, когда на них из зарослей набросилась самка медведицы.

В итоге у одного ребенка была зафиксирована рваная рана бедра, у другого – травма головы. Пострадавшие были доставлены в местную больницу, их жизни вне опасности.

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