Москва, 18 апреля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Народный артист России, профессор ГИТИСа, театральный режиссёр Леонид Хейфец скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил 18 апреля ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Mayakovsky.ru Леонид Хейфец

Как сообщает ТАСС, Заславский рассказал, что театральный режиссёр лежал в больнице, и на прошлой неделе его выписали. Хейфец был в хорошем настроении, по словам ректора ГИТИСа.

Разговор между ними состоялся 15 апреля. Однако сегодня, 18 апреля, стало известно, что Хейфец скончался.