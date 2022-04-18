Москва, , 19:20 — REGNUM В Москве на минувшей неделе зафиксировано снижение уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает 18 апреля пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе с 11 по 17 апреля соответствует данному периоду года, характеризуется циркуляцией гриппа В и вирусов негриппозной этиологии: риновирусом, бокавирусом и парагриппом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сравнении показателями предыдущей недели продолжалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения — на 11,1%, среди детей до двух лет — на 5,1%, среди детей трёх-шести лет - на 13%, среди детей от 7 до 14 лет - на 39,6%, среди взрослого населения старше 15 лет - на 6,9%

В Роспотребнадзоре также указывают, что показатели заболеваемости остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах.