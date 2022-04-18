Подгорица, , 19:36 — REGNUM Почти 60% граждан Черногории считает, что проведение внеочередных выборов — единственное решение для выхода страны из политического кризиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Агентством MINA и Центром мониторинга и исследований (CeMI).

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом больше половины опрошенных считает, что выборы нужно организовать как можно скорее, передает агентство «Танюг».

С другой стороны, 13,9% черногорских граждан считает, что внеочередные выборы проводить не нужно. Примерно столько же (14,4%) затруднилось ответить на вопрос нужны ли Черногории новые выборы.

Напомним, что ранее парламент Черногории отправил правительство Здравко Кривокапича в отставку. Президент Мило Джуканович поручил лидеру партии УРА Дритану Абазовичу сформировать новое правительство меньшинства.