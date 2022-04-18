Саратов, , 20:35 — REGNUM Опубликованы доходы депутатов Госдумы РФ, в том числе представителей Саратовской области. Сведения из деклараций опубликованы на официальном сайте Госдумы.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход в размере 65,002 млн рублей, более 70% направлено на благотворительность.

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Глеб Хор («Единая Россия») за год обогатился на 527 млн 461 тыс. 670 рублей, его супруга заработала 1 млн 308 тыс. 701 рубль. Депутат владеет четырьмя квартирами (50; 77; 175,6; 55,7 кв. метров) и одним машиноместом (14,2 кв. метра), супруга — двумя земельными участками под индивидуальное жилищное строительство (по 5500 кв. метров каждый) и автомобилем Lexus, а также пользуется квартирой (175,6 кв. метров).

Андрей Воробьев («Единая Россия») задекларировал доход на сумму в 31 млн 121 тыс. 8 рублей. Депутат владеет двумя земельными участками под индивидуальное строительство (742 кв. метров и 760 кв. метров), жилым домом площадью 219,2 кв. метра. У Воробьева имеется служебная квартира площадью 80,1 кв. метра и в аренде земля для строительства дороги (414 кв. метров). В декларации фигурирует один несовершеннолетний ребенок, супруги нет.

Николай Панков («Единая Россия») предоставил официальный доход в размере 8 млн 288 тыс. 117 рублей, жена за год заработала 10 007,60 рублей. Парламентарий не имеет собственности, а супруга владеет садовым земельным участком (640 кв. метров), жилым строением (90 кв. метров), квартирой (110,3 кв. метра), гаражным боксом (18,1 кв. метров), хозяйственнным строением площадью 32,1 кв. метров. Депутат с ребенком пользуется квартирой жены и государственной жилплощадью, предоставленной на срок его полномочий (151 кв. метр).

Виталий Ефимов («Единая Россия») получил в 2021 году доход в размере 6 млн 678 тыс. 292 рубля. Он владеет садовым земельным участком (2613 кв. метров), жилым домом (232,6 кв. метра), квартирой (72,4 кв. метра), двумя гаражами (49 и 19,8 кв. метра), а также автомобилем Renault Fluence.

Ольга Алимова (КПРФ) заработала в 2021 году 6 млн 199 тыс. 664 рубля. Она владеет двумя квартирами (89,3 кв. метра и 117 кв. метров) и грузовым автомобилем ГАЗ-2705. В пользовании на срок депутатских полномочий имеется квартира площадью 84,6 кв. метров.

Доходы Виктора Кидяева («Единая Россия») составили 5 млн 818 тыс. 961 рубль В его собственности четыре участка для ведения личного подсобного хозяйства (10 тыс., 4 тыс., 4090 и 5979 кв. метров), земля под индивидуальное строительство (239,6 кв. метров), земля под эксплуатацию и обслуживание жилого дома (1500 кв. м.), а также два жилых дома (240,3 и 315,2 кв. метра), квартира площадью 140,2 кв. метров и жилое здание (113,8 кв. м.). Супруга заработала 257 тыс. 382 рубля. Транспортом семья не владеет.

По итогам 2021 года Борис Пайкин (ЛДПР) смог заработать 5 млн 754 тыс. 447 рублей. Депутат владеет жилым домом (326,2 кв. метра) и дачей площадью 186,9 кв. метров, а также двумя земельными участками (2,8 тыс. кв. метров и 2139 кв. метров). Кроме того, Пайкин является собственником хозяйственного строения (105 кв. метров). На срок депутатских полномочий имеется в пользовании квартира площадью 67,1 кв. метров. Есть один несовершеннолетний ребенок, супруги в декларации нет.

Александр Стрелюхин («Единая Россия») заработал 5 млн 22 тыс. 535 рублей, доход супруги — 15 млн 33 тыс. 766 рубля. Жена парламентария имеет в собственности автомобиль Lexus RX350, земельный участок для индивидуального жилищного строительства (1097 кв. метров), жилой дом (391,8 кв. метра), квартира (47 кв. метров) и нежилое здание (96,4 кв. метра) пользователем которых является также Стрелюхин. Супруги нанимают госквартиру площадью 40,6 кв. метра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2021 году доходы сенаторов Олега Алексеева и Сергея Аренина, представляющих в Совете Федерации интересы Саратовской области, выросли более чем на 1 млн рублей.

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