Бишкек, , 18:59 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал распоряжение об объявлении выговора министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву, передают киргизские СМИ сегодня, 18 апреля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Основанием для этого послужило представление генеральной прокуратуры, которая попросила правительство привлечь главу Минздрава к дисциплинарной ответственности за то, что он назвал всех судей коррупционерами.

Напомним, что ранее в генеральную прокуратуру поступали многочисленные жалобы на Алымкадыра Бейшеналиева — в связи с тем, что его высказывания в адрес сотрудников Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, которые являются уроженцами Таласской области, посчитали проявлением трайбализма.

Также на министра здравоохранения неоднократно жаловались в связи с прозвучавшими из его уст угрозами физической расправы и оскорблениями в адрес известных врачей, которых высокопоставленный чиновник назвал «лопухами».