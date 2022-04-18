Бишкек, 18 апреля 2022, 18:59 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал распоряжение об объявлении выговора министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву, передают киргизские СМИ сегодня, 18 апреля.
Основанием для этого послужило представление генеральной прокуратуры, которая попросила правительство привлечь главу Минздрава к дисциплинарной ответственности за то, что он назвал всех судей коррупционерами.
Напомним, что ранее в генеральную прокуратуру поступали многочисленные жалобы на Алымкадыра Бейшеналиева — в связи с тем, что его высказывания в адрес сотрудников Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, которые являются уроженцами Таласской области, посчитали проявлением трайбализма.
Также на министра здравоохранения неоднократно жаловались в связи с прозвучавшими из его уст угрозами физической расправы и оскорблениями в адрес известных врачей, которых высокопоставленный чиновник назвал «лопухами».