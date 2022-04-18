Златоуст, Челябинская область, 18 апреля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области осуждён гражданин, напавший на девятилетнюю девочку. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Преступление было совершено в октябре. По данным следствия, обвиняемый совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера, а также лишил её свободы.

Суд назначил гражданину 17 лет заключения. Отбывать их ему предстоит в колонии строгого режима.