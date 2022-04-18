Москва, 18 апреля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. На малый и средний бизнес в России может распространиться «промышленная ипотека». Об этом в понедельник, 18 апреля, уведомило Министерство промышленности и торговли России в результате поездки главы ведомстваДениса Мантурова в технопарк «Сынково» в Московской области.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Малый бизнес РФ и его друзья

«Глава Минпромторга России провел совещание с резидентами парка, на котором участниками было предложено реализовать новую меру поддержки в виде промышленной ипотеки, которой по образцу жилищной могли бы воспользоваться резиденты таких индустриальных парков из числа малого и среднего бизнеса. Министр поддержал эту инициативу и сообщил, что она будет проработана экономическим блоком правительства», — говорится в сообщении.

Промышленная ипотека — это имущественная мера поддержки для резидентов технопарков, а в «Сыньково» их насчитывается 29, с помощью которой у арендатора есть возможность стать владельцем промышленной площадки.

Идея будет проработана в правительстве, говорится в сообщении министерства промышленности и торговли.

Депутат Государственной думы, председатель комитета Госдумы по МСПАлександр Демин («Новые люди»), комментируя поддержанную инициативу, отметил, что неоднократно говорил о ней в профессиональном сообществе и в рамках своей работы в Государственной думе, и что конкретно идею «промышленной ипотеки» озвучивали ещё 21 марта на заседании комитета по МСП.

«В сегодняшних реалиях принятие такого законопроекта ставит предпринимателей в гораздо более выгодное положение в плане доступа к ипотечным коммерческим продуктам. Хорошо, что правительство поддерживает предпринимателей и слышит их запросы. Эта мера поддержки для бизнеса будет особенно актуальна и своевременна, буду рад, если в ближайшее время она будет внедрена», — подчеркнул Александр Демин.