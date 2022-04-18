Минпромторг РФ поддержал инициативу «промышленной ипотеки» для МСП
Москва, 18 апреля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. На малый и средний бизнес в России может распространиться «промышленная ипотека». Об этом в понедельник, 18 апреля, уведомило Министерство промышленности и торговли России в результате поездки главы ведомстваДениса Мантурова в технопарк «Сынково» в Московской области.
Промышленная ипотека — это имущественная мера поддержки для резидентов технопарков, а в «Сыньково» их насчитывается 29, с помощью которой у арендатора есть возможность стать владельцем промышленной площадки.
Идея будет проработана в правительстве, говорится в сообщении министерства промышленности и торговли.
Депутат Государственной думы, председатель комитета Госдумы по МСПАлександр Демин («Новые люди»), комментируя поддержанную инициативу, отметил, что неоднократно говорил о ней в профессиональном сообществе и в рамках своей работы в Государственной думе, и что конкретно идею «промышленной ипотеки» озвучивали ещё 21 марта на заседании комитета по МСП.