София, 18 апреля 2022, 19:00 — REGNUM Министерство образования и науки (МОН) Болгарии рассматривает возможность создания первого в стране виртуального медицинского университета. Об этом 18 апреля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Медицинская «помощь»
Медицинская «помощь»
Цитата из к/ф «Лестница Якова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США

Согласно официальной информации, идея создания подобного вуза принадлежит ректору Софийского университета медицины академику Лачезару Трайкову.

«Во время пандемии многим болгарским школьникам приходилось учиться в режиме онлайн, эти дети прекрасно справились с программой средней школы. Необходимо активно вводить подобную практику и в высших учебных заведениях».
Лачезар Трайков

Детали нового проекта держатся в секрете. На вопрос, почему именно сфера медицинских знаний стала новым объектом «цифровизации», в болгарском МОН не отвечают.

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