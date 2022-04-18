София, 18 апреля 2022, 19:00 — REGNUM Министерство образования и науки (МОН) Болгарии рассматривает возможность создания первого в стране виртуального медицинского университета. Об этом 18 апреля сообщает софийский информационный портал News. bg.
Согласно официальной информации, идея создания подобного вуза принадлежит ректору Софийского университета медицины академику Лачезару Трайкову.
Детали нового проекта держатся в секрете. На вопрос, почему именно сфера медицинских знаний стала новым объектом «цифровизации», в болгарском МОН не отвечают.
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