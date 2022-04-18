София, 18 апреля, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Министерство образования и науки (МОН) Болгарии рассматривает возможность создания первого в стране виртуального медицинского университета. Об этом 18 апреля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Цитата из к/ф «Лестница Якова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США Медицинская «помощь»

Согласно официальной информации, идея создания подобного вуза принадлежит ректору Софийского университета медицины академику Лачезару Трайкову.

Лачезар Трайков «Во время пандемии многим болгарским школьникам приходилось учиться в режиме онлайн, эти дети прекрасно справились с программой средней школы. Необходимо активно вводить подобную практику и в высших учебных заведениях».

Детали нового проекта держатся в секрете. На вопрос, почему именно сфера медицинских знаний стала новым объектом «цифровизации», в болгарском МОН не отвечают.