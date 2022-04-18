Белград, 18 апреля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич обсудил с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко ситуацию в Европе, в регионе Западных Балкан, а также вопросы развития сербско-российских двухсторонних отношений. Об этом 18 апреля сообщили сербские СМИ.

Mfa.gov.rs Ивица Дачич

Посол России сообщил спикеру сербского парламента, что российские наблюдатели на президентских и парламентских выборах в Сербии 3 апреля положительно оценили ход голосования. Они отметили, что выборы были прозрачными и хорошо организованными, отметил Боцан-Харченко.

Ивица Дачич со своей стороны сообщил, что Сербия выступает за соблюдение международного права и сохранение мира, и что в международных отношениях она всегда выдвигает на первый план свои национальные интересы.

«Несмотря на то, что Сербия находится на своем европейском пути, она продолжит сохранять традиционную дружбу и партнерство с Россией и Китаем», — процитировало агентство «Танюг» слова Дачича.

Напомним, что Брюссель требует от Белграда привести его внешнюю политику в соответствие с политикой ЕС и присоединиться к антироссийским санкциям.