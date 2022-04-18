Кострома, 18 апреля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Мать убитой в Костроме 5-летней Вероники Николаевой предъявила гражданский иск о возмещении морального вреда на 11 млн рублей в рамках уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Женщина просит взыскать эту сумму с инспектора отдела полиции, осуществлявшего надзор за одним из похитителей ребёнка. Ранее МВД опровергло наличие халатности в действиях правоохранителя.

Напомним, ребёнок был похищен 4 января 2022 года от культурного центра «Россия» в микрорайоне Черноречье. Девочка гуляла у праздничной ёлки. Её украли 24-летний Вадим Беляков и судимый за изготовление детской порнографии и педофилию 44-летний Денис Герасимов, в отношении которого был установлен административный надзор. В дальнейшем они изнасиловали и убили Николаеву, нанеся ей множество ножевых ранений.

Похитители признались в убийстве ребёнка, эксперты признали их вменяемыми. Сейчас обвиняемые находятся в Костроме, где их ожидает суд. С учётом внесения изменений в Уголовный кодекс им грозит пожизненное заключение.