Тюмень, 18 апреля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Тюменской области технический отбор архитектурного конкурса по реновации ДСК-500 прошли 11 из 80 заявок. Об этом сообщил заместитель главы региона Андрей Пантелеев 18 апреля на пресс-конференции.

Dsk500.com

Участниками конкурса стали архитектурные бюро из 13 стран. Имена трёх победителей конкурса станут известны 1 августа 2022 года. Они получат денежный приз в 2,6 млн рублей.

«В ходе работы были отобраны самые сильные, а участники объединены в консорциумы. По условиям конкурса далее борьбу в конкурсе продолжат 11 консорциумов», — пояснил Андрей Пантелеев.

Он добавил, что с площадкой ДСК-500 связано будущее тюменского нефтехимического кластера, который даст как минимум один процент внутреннего регионального продукта.

«Резидентами промышленного кластера станут более 50 компаний. Здесь будет создано около двух тысяч рабочих мест», — пояснил Пантелеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самый большой промышленный технопарк в России создают в Тюмени на базе комбината деревянного домостроения ДСК-500, который завершил свою работу более 20 лет назад. Технопарк раскинется на 15 гектарах. В первую очередь проекта будет вложено более пяти миллиардов рублей из регионального и федерального бюджетов. Проводит процесс реновации Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.