Тимишоара, Румыния, 18 апреля 2022, 18:47 — REGNUM На автотрассе национального значения в районе Тимишоары (Западная Румыния) неизвестные демонтировали современные системы освещения. Об этом 18 апреля сообщает «Румынское телевидение».
По свидетельствам очевидцев, злоумышленники похитили не только лампы фонарных столбов, но и солнечные панели, и другие аккумуляторы осветительных приборов на железнодорожных переездах.
Согласно предварительной информации, общий ущерб, нанесенный действиями воров, оценивается в $100 тыс. Ведется следствие. Если воры будут найдены и осуждены, им грозит до семи лет лишения свободы.
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