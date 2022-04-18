Тимишоара, Румыния, 18 апреля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. На автотрассе национального значения в районе Тимишоары (Западная Румыния) неизвестные демонтировали современные системы освещения. Об этом 18 апреля сообщает «Румынское телевидение».

Фред Барнард. Держи вора! 1875

По свидетельствам очевидцев, злоумышленники похитили не только лампы фонарных столбов, но и солнечные панели, и другие аккумуляторы осветительных приборов на железнодорожных переездах.

Согласно предварительной информации, общий ущерб, нанесенный действиями воров, оценивается в $100 тыс. Ведется следствие. Если воры будут найдены и осуждены, им грозит до семи лет лишения свободы.