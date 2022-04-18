Кострома, 18 апреля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Студентка Костромского государственного университета Ирина Шумилова, оштрафованная за дискредитацию Вооруженных сил России, уехала из страны. Об этом она сообщила на личной странице «ВКонтакте».

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Шумилова была оштрафована 5 марта 2022 года Свердловским районным судом Костромы. Студентка вышла на Октябрьскую площадь города с плакатом против спецоперации на Украине. Суд установил, что она «осуществляла публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ».

С 4 марта по 11 апреля протоколы по новой статье об административных нарушениях были составлены в отношении 19 жителей Костромской области, 9 из них были оштрафованы судами. Остальные дела находятся в стадии рассмотрения.