София, , 18:37 — REGNUM Представители пограничной полиции Болгарии задержали в районе контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» на турецко-болгарской границе гражданина Израиля, ранее объявленного в розыск по каналам Интерпола. Об этом 18 апреля сообщает софийский информационный портал Digi24.

Задержанный УМВД РФ по Ярославской области

По предварительным данным, указанный гражданин пытался нелегально проникнуть на болгарскую территорию, используя при этом поддельные документы. На родине задержанный мужчина обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Другой информации нет. Нарушитель доставлен в пункт временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в Израиль.