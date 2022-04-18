Москва, , 18:34 — REGNUM Из-за роста мировой инфляции и геополитической нестабильности евро и доллар могут ослабить свои позиции в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявила финансовый эксперт Investing. com (Россия) Яна Шебалина. Так она прокомментировала решение ЦБ РФ разрешить российским банкам вновь продавать валюту.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для резкого увеличения количества держателей наличной иностранной валюты нет предпосылок, поскольку в прошлом месяце жители РФ уже забрали из банков наличные в размере 9,8 млрд долларов, — сказала она. — Тогда они стали активно скупать наличную валюту из-за появления большого числа ограничений, а также санкций, касающихся банковского сектора. В период кризиса традиционно появляется спрос на наличные из-за недоверия к банковской системе и желания сохранить средства».

В перспективе же, как полагает Шебалина, в России может стать актуальной китайская национальная валюта, поскольку в связи с западными санкциями будут развиваться торгово-экономические отношения с КНР.

«Из-за роста мировой инфляции и геополитической нестабильности евро и доллар могут ослабить свои позиции. При этом, однако, стоит учитывать, что китайская валюта уступает по ликвидности американской и европейской», — сказал Шебалина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шебалина рассказала, что в России не предвидится ажиотажного спроса на иностранную наличность.

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