Москва, 18 апреля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Из-за роста мировой инфляции и геополитической нестабильности евро и доллар могут ослабить свои позиции в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявила финансовый эксперт Investing. com (Россия) Яна Шебалина. Так она прокомментировала решение ЦБ РФ разрешить российским банкам вновь продавать валюту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Для резкого увеличения количества держателей наличной иностранной валюты нет предпосылок, поскольку в прошлом месяце жители РФ уже забрали из банков наличные в размере 9,8 млрд долларов, — сказала она. — Тогда они стали активно скупать наличную валюту из-за появления большого числа ограничений, а также санкций, касающихся банковского сектора. В период кризиса традиционно появляется спрос на наличные из-за недоверия к банковской системе и желания сохранить средства».

В перспективе же, как полагает Шебалина, в России может стать актуальной китайская национальная валюта, поскольку в связи с западными санкциями будут развиваться торгово-экономические отношения с КНР.

«Из-за роста мировой инфляции и геополитической нестабильности евро и доллар могут ослабить свои позиции. При этом, однако, стоит учитывать, что китайская валюта уступает по ликвидности американской и европейской», — сказал Шебалина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шебалина рассказала, что в России не предвидится ажиотажного спроса на иностранную наличность.