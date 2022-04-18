Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что западные партнёры стремятся применить культуру отмены в отношении России. Таким мнением губернатор поделился 18 апреля в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Для нас очень важно, чтобы Петербург оставался Петербургом. Необходимо использовать все наши возможности, реализовать потенциал города в бизнесе, науке, культуре. Особенно сейчас, когда наши бывшие западные партнёры всеми силами стремятся «обнулить» и «отменить» Россию», — подчеркнул губернатор.

Беглов уверен, что Россию не удастся вычеркнуть из мироввой культуры, как и День Победы — из мировой истории.

«Сегодня наши Вооружённые силы в ходе спецоперации на Украине ведут борьбу с тем же врагом, с которым воевали наши отцы и деды. Объединённая Европа снабжает современных нацистов точно так же, как 70 с лишним лет назад она снабжала фашистов», — заключил Александр Беглов.

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