Москва, 18 апреля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В России не предвидится ажиотажного спроса на иностранную наличность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявила финансовый эксперт Investing. com (Россия) Яна Шебалина. Так она прокомментировала информацию о том, что ЦБ РФ вновь разрешил банкам продавать наличную валюту.

ИА REGNUM Доллар

«Ажиотажного спроса на наличную валюту не предвидится, – сказала Шебалина. — Сдерживающим фактором выступают санкции. Также стоит учитывать, что, несмотря на приближающийся туристический сезон, поездки будут ограничены. При этом в целом спрос на валюту не будет низким, поскольку из-за укрепления рубля часть инвесторов захочет купить доллары и евро по более низкой стоимости, чем месяц назад».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что банковский депозит остается практически единственным простым и надежным способом сберечь средства.